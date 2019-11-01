Бой Емельяненко и Кокляева покажут по телевидению

Бой между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко будет показан по телевидению. Поединок по правилам бокса состоится 29 ноября в Москве на "ВТБ Арене".

Трансляцию встречи организует телеканал "Рен ТВ", сообщает "Р-Спорт". Спортивные события возвращаются на этот канал впервые с 2001 года.

Ранее Емельяненко и Кокляев встретились в одном из баров Москвы. Боец рассек пауэрлифтеру бровь.