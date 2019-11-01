Бой Емельяненко и Кокляева покажут по телевидению

Бой между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко будет показан по телевидению. Поединок по правилам бокса состоится 29 ноября в Москве на "ВТБ Арене".
Трансляцию встречи организует телеканал "Рен ТВ", сообщает "Р-Спорт". Спортивные события возвращаются на этот канал впервые с 2001 года.
Ранее Емельяненко и Кокляев встретились в одном из баров Москвы. Боец рассек пауэрлифтеру бровь.
Будет ли продолжаться сокращение населения уже фактически распавшейся Украины такими же темпами или ускорится? Почему власти Украины не могут не проводить антироссийский курс? Что Россия предложила Белоруссии? Почему Лукашенко против? На этот счет "Правде.Ру" представил свое мнение эксперт.