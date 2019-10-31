Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка России

30 и 31 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка России. В результате определились четвертьфиналисты турнира.
Первую пару верхней части сетки составили лидеры ФНЛ - московское "Торпедо" и "Химки". Столичная команда победила дома с минимальным преимуществом "Балтику" - 1:0. Подмосковный клуб прошел "Оренбург" - 2:1.
Во второй паре встретятся "Шинник" и финалист прошлого турнира "Урал". Обе команды прошли своих соперников в серии пенальти. Ярославцы победили тульский "Арсенал", а екатеринбуржцы обыграли "Нижний Новгород".
В первом матче нижней части сетки состоится московское дерби ЦСКА и "Спартака". Армейцы в 1/8 победили "Уфу" (1:0), красно-белые обыграли "Ростов" (2:1).
Во второй игре "Зенит" сыграет с "Ахматом". Питрецы разгромили на своем поле "Томь" (4:0), а грозненцы в похожем стиле разобрались с "Лучом" (5:1).
Четвертьфинальне встречи пройдут с 3 по 5 марта.
Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.