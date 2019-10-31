Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка России

30 и 31 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка России. В результате определились четвертьфиналисты турнира.

Первую пару верхней части сетки составили лидеры ФНЛ - московское "Торпедо" и "Химки". Столичная команда победила дома с минимальным преимуществом "Балтику" - 1:0. Подмосковный клуб прошел "Оренбург" - 2:1.

Во второй паре встретятся "Шинник" и финалист прошлого турнира "Урал". Обе команды прошли своих соперников в серии пенальти. Ярославцы победили тульский "Арсенал", а екатеринбуржцы обыграли "Нижний Новгород".

В первом матче нижней части сетки состоится московское дерби ЦСКА и "Спартака". Армейцы в 1/8 победили "Уфу" (1:0), красно-белые обыграли "Ростов" (2:1).

Во второй игре "Зенит" сыграет с "Ахматом". Питрецы разгромили на своем поле "Томь" (4:0), а грозненцы в похожем стиле разобрались с "Лучом" (5:1).

1/4 финала Кубка России

"Торпедо" (Москва) - "Химки"

"Шинник" (Ярославль) - "Урал" (Екатеринбург)

ЦСКА (Москва) - "Спартак" (Москва)

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ахмат" (Грозный)

Четвертьфинальне встречи пройдут с 3 по 5 марта.