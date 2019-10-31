Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка России

Спорт » Командные виды » Футбол print

30 и 31 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка России. В результате определились четвертьфиналисты турнира.

Первую пару верхней части сетки составили лидеры ФНЛ - московское "Торпедо" и "Химки". Столичная команда победила дома с минимальным преимуществом "Балтику" - 1:0. Подмосковный клуб прошел "Оренбург" - 2:1.

Во второй паре встретятся "Шинник" и финалист прошлого турнира "Урал". Обе команды прошли своих соперников в серии пенальти. Ярославцы победили тульский "Арсенал", а екатеринбуржцы обыграли "Нижний Новгород".

В первом матче нижней части сетки состоится московское дерби ЦСКА и "Спартака". Армейцы в 1/8 победили "Уфу" (1:0), красно-белые обыграли "Ростов" (2:1).

Во второй игре "Зенит" сыграет с "Ахматом". Питрецы разгромили на своем поле "Томь" (4:0), а грозненцы в похожем стиле разобрались с "Лучом" (5:1).

1/4 финала Кубка России

  • "Торпедо" (Москва) - "Химки"
  • "Шинник" (Ярославль) - "Урал" (Екатеринбург)
  • ЦСКА (Москва) - "Спартак" (Москва)
  • "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ахмат" (Грозный)

Четвертьфинальне встречи пройдут с 3 по 5 марта.

Темы футбол фк цска фк урал фк зенит фк химки фк ахмат фк шинник кубок россии фк торпедо москва фк спартак москва
Актуальная аналитика
Интересное и полезное
Как сделать Хэллоуин безопасным для домашних животных
Недвижимость
Какое жилье можно снять за $1000 в месяц в разных странах мира
Ваше здоровье
Ученые из Оклахомы расстройство сна связали с курением
Новости Все >
Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка России
В МИД прокомментировали призыв НАТО передать Крым Украине
В США приняли резолюцию о процедуре импичмента Трампа
Боевики ИГ* подтвердили смерть аль-Багдади
НАТО призывает Россию передать Крым Украине
Язык хамелеона вдохновил инженеров на разработку нового робота
Роналду показал свой ужасный костюм на Хэллоуин
В Пензенской области обнаружили средневековый центр по выплавке чугуна
Путина возмутили попытки сэкономить на зарплатах санитарок
Щербак рассказал о разрыве контракта с "Авангардом"
Последние материалы
Как сделать Хэллоуин безопасным для домашних животных
Какое жилье можно снять за $1000 в месяц в разных странах мира
Ученые из Оклахомы расстройство сна связали с курением
В МИД прокомментировали призыв НАТО передать Крым Украине
Выбираем лучшие сорта крупной сливы
В США приняли резолюцию о процедуре импичмента Трампа
Россия - Турция - Сирия: новая ось?
Боевики ИГ* подтвердили смерть аль-Багдади
НАТО призывает Россию передать Крым Украине
Почему Украина торопится вступить в НАТО
Популярное
Фигурное катание
Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю

Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю
Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться
Мир. Новости мира
Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться
Финансы
Экономисты подсчитали, на что хватило бы денег, "прощенных" Африке
Авто
Для чего на машине сзади весит маленькое ведерко?
Любовь Степушова Путина с Орбаном сближает нелюбовь к Украине Любовь Степушова Игорь Буккер Что создадут быстрее: меч джедая или аэроавто Игорь Буккер Василий Амирджанов Минпрос: разборка "Калашникова" рождает патриотов Василий Амирджанов
Комментарии
Украинский журналист обозвал жителей Донбасса "животными"
Генсек НАТО поддержал разведение сил в Донбассе
В России ожидается повышение тарифов на электроэнергию на 50%
США на грани гражданской войны
В МИД прокомментировали призыв НАТО передать Крым Украине
Боевики ИГ* подтвердили смерть аль-Багдади
В МИД прокомментировали призыв НАТО передать Крым Украине
НАТО призывает Россию передать Крым Украине
В России ожидается повышение тарифов на электроэнергию на 50%
Путин допускает ужесточение наказания за врачебные ошибки
В Пензенской области обнаружили средневековый центр по выплавке чугуна
Путина с Орбаном сближает нелюбовь к Украине
Ректор ВШЭ оценил слова преподавателя об "убогом" русском языке
Путина с Орбаном сближает нелюбовь к Украине
Путина с Орбаном сближает нелюбовь к Украине
Путина возмутили попытки сэкономить на зарплатах санитарок
Новое лекарство от рака убивает в 20 раз больше опухолевых клеток, чем другие препараты
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Эксперт рассказал, чем закончится блокада Россией Украины
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ