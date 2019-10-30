Месси обошел Роналду по голам за карьеру

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в игре чемпионата Испании против "Вальядолида" забил два гола и сделал две результативные передачи. Каталонская команда победила со счетом 5:1, а сам аргентинец обошел форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.
На счету Месси 608 голов в 695 играх. В активе Роналду 606 мячей в 813 матчах. У аргентинца 0,87 гола за игру, португальца - 0,75 в поединке.
Месси всю карьеру выступал за "Барселону". Роналду сменил несколько команд - "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".
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