Жена Малкина рассказала о гражданстве США

Анна Кастерова, жена хоккеиста Евгения Малкина прокомментировала информацию о гражданстве мужа. Ранее сообщалось, что нападающий "Питтсбурга" получил американский паспорт.

Эта новость вызвала неоднозначную реакцию среди болельщиков, хоккейных экспертов и политиков. Многие считают, что игрок сборной России не может иметь гражданство США.

"Какие могут быть с этим проблемы? Женя всегда в составе, если позволяет здоровье", - приводит "Подъем" слова Кастеровой.

Малкин проживает в США с 2006 года. За это время хоккеист провел 72 игры в составе сборной России, в которых забросил 39 шайб.

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