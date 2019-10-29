Малкин не считает зазорным иметь двойное гражданство

Хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин прокомментировал информацию о его втором гражданстве. Ранее сообщалось, что игрок сборной России получил паспорт в США.

Малкин подчеркнул, что российские законы не запрещают иметь двойное гражданство. По словам хоккеиста, он может остаться жить в США.

"У моего ребенка паспорт США. Возможно, тут он пойдет в школу. Я здесь 13 лет, США - мой второй дом. В России есть законы, которые не запрещают иметь два паспорта, в этом нет ничего плохого. Не переживаю по этому поводу. И у моего ребенка два паспорта", - заявил Малкин для Pittsburgh Live.

Малкин проживает в США с 2006 года. За это время хоккеист провел 72 игры в составе сборной России, в которых забросил 39 шайб.