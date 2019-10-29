Валуев: вы видели, чтобы Малкин носился с американским флагом?

Бывший боксер и депутат Госдумы Николай Валуев в комментарии для "Правды.Ру" высказал свое мнение о двойном гражданстве хоккеиста Евгения Малкина. Ранее сообщалось, что форвард "Питтсбурга" получил американский паспорт.

"Малкин ассоциирует себя с российским флагом. Вы видели где-нибудь, чтобы Малкин носился с американским? Я тоже не видел. Надо судить людей по поступкам, по их делам, а не по внешним признакам.

Если его это гражданство позволяет более удобно заниматься его делом, а у него дело - это спорт, значит, возможно, к этому были причины. Я даже не знаю, объяснял ли Женя, зачем ему это и все остальное. Всегда судите людей по делам", - заявил Валуев.

Новость о гражданстве Малкина вызвала неоднозначную реакцию болельщиков и специалистов. Бывший хоккеист сборной СССР Вячеслав Фетисов заявил, что никогда не принял бы гражданство США, а комментатор Дмитрий Губерниев встал на защиту форварда "Питтсбурга".

Валуев заявил, что так же не смог бы принять чужое гражданство. В свое время ему предлагали паспорта Германии и США.