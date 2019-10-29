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Источник Правда.Ру

Губерниев встал на защиту Малкина с американским гражданством

Спорт » Командные виды » Хоккей print

Комментатор Дмитрий Губерниев высказал своем мнение по поводу двойного гражданства хоккеиста Евгения Малкина. Ранее сообщалось, что нападающий сборной России получил американский паспорт.

Факт получения американского гражданства вызвал возмущение не только у болельщиков, но и некоторых специалистов и чиновников. Губерниев же считает, что это личное дело хоккеиста.

"А разве не пофигу ли нам, какой паспорт у Малкина? Он что, Россию меньше любить будет? Или хуже играть в хоккей? Отстаньте от Малкина, он классный", - написал Губерниев.

Малкин проживает в США с 2006 года. За это время хоккеист провел 72 игры в составе сборной России, в которых забросил 39 шайб.

Темы нхл хоккей евгений малкин гражданство сша дмитрий губерниев
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