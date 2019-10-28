Майкл Фелпс обвинил своих соперников в употреблении допинга

23-кратный олимпийский чемпион в плавании Майкл Фелпс рассказал о своем отношении к допингу. По его словам, на дорожке рядом с ним всегда были спортсмены, которые когда-либо употребляли запрещенные вещества.

"Никогда не было такого, чтобы все мои соперники были чисты", - приводит CNN слова Фелпса.

По мнению американца, завершившего карьеру в 2016 году, спортсмены, уличенные в употреблении допинга, должны получать пожизненное отстранение.

Фелпс выиграл 13 индивидуальных наград на дистанциях 200 м кролем, 100 и 200 м баттерфляем, 200 и 400 м комплексом. Еще 10 золотых наград были завоеваны в эстафетах: 4х100 кролем, 4х200 кролем, 4х100 комплексом.