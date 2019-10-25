В сборную России на Кубок Карьяла вызваны хоккеисты 11 клубов КХЛ

Тренерский штаб сборной России во главе с Алексеем Кудашовым огласил состав команды на финский этап Евротура, Кубок Карьяла. Всего в заявке 27 хоккеистов, которые представляют 11 клубов КХЛ.

Самое большое количество игроков делегировал СКА. Из питерских хоккеистов в сборной можно собрать отдельную команду. В заявке один вратарь, два защитника и три нападающих.

Также на игры в Финляндии вызваны хоккеисты из ЦСКА, "Локомотива", "Салавата Юлаева", "Авангарда", "Нефтехимика", московского "Динамо", "Адмирала", "Ак Барса", "Торпедо" и "Витязя".

Состав сборной России на Кубок Карьяла:

СКА : Александр Самонов (В), Ярослав Дыбленко, Артем Зуб, Дмитрий Кагарлицкий, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой,

: Александр Самонов (В), Ярослав Дыбленко, Артем Зуб, Дмитрий Кагарлицкий, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, ЦСКА : Артем Блажиевский, Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Константин Окулов,

: Артем Блажиевский, Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Константин Окулов, "Локомотив" : Рушан Рафиков, Никита Черепанов, Павел Кудрявцев, Денис Алексеев,

: Рушан Рафиков, Никита Черепанов, Павел Кудрявцев, Денис Алексеев, "Салават Юлаев" : Артем Сергеев, Александр Кадейкин, Никита Сошников,

: Артем Сергеев, Александр Кадейкин, Никита Сошников, "Авангард" : Игорь Бобков (В), Сергей Шумаков, Кирилл Семенов,

: Игорь Бобков (В), Сергей Шумаков, Кирилл Семенов, "Нефтехимик" : Дамир Шарипзянов. Павел Порядин,

: Дамир Шарипзянов. Павел Порядин, "Динамо" Москва : Иван Бочаров (В),

: Иван Бочаров (В), "Адмирал" : Иван Мищенко,

: Иван Мищенко, "Ак Барс" : Камиль Фазылянов,

: Камиль Фазылянов, "Торпедо" : Дамир Жафяров,

: Дамир Жафяров, "Витязь": Алексей Макеев.

Кубок Карьяла пройдет с 7 по 10 ноября. 7 числа Россия сыграет с Финляндией, 9-го - против Швеции, 10-го - с Чехией.