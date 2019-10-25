Тренерский штаб сборной России во главе с Алексеем Кудашовым огласил состав команды на финский этап Евротура, Кубок Карьяла. Всего в заявке 27 хоккеистов, которые представляют 11 клубов КХЛ.
Самое большое количество игроков делегировал СКА. Из питерских хоккеистов в сборной можно собрать отдельную команду. В заявке один вратарь, два защитника и три нападающих.
Также на игры в Финляндии вызваны хоккеисты из ЦСКА, "Локомотива", "Салавата Юлаева", "Авангарда", "Нефтехимика", московского "Динамо", "Адмирала", "Ак Барса", "Торпедо" и "Витязя".
Состав сборной России на Кубок Карьяла:
Кубок Карьяла пройдет с 7 по 10 ноября. 7 числа Россия сыграет с Финляндией, 9-го - против Швеции, 10-го - с Чехией.
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