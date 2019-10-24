Россия поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала октябрьский пресс-релиз рейтинга сборных. Команда России поднялась в нем на пять строчек, опередив Алжир, Корею, Исландию, Парагвай и Морокко.

Теперь сборная занимает 37-е место в рейтинге, набрав 1474 очка. Сборная Бельгии, с которой России играть в ноябре, идет на первом месте. В случае победы над соперником команда наберет 1492 очка и имеет шанс вернуться в топ-30 рейтинга.

В первой десятке, кроме Бельгии, располагаются команды Франции, Бразилии, Англии, Уругвая, Португалии, Хорватии, Испании, Аргентины и Колумбии.

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