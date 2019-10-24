Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Россия поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

Спорт » Командные виды » Футбол print

ФИФА опубликовала октябрьский пресс-релиз рейтинга сборных. Команда России поднялась в нем на пять строчек, опередив Алжир, Корею, Исландию, Парагвай и Морокко.

Теперь сборная занимает 37-е место в рейтинге, набрав 1474 очка. Сборная Бельгии, с которой России играть в ноябре, идет на первом месте. В случае победы над соперником команда наберет 1492 очка и имеет шанс вернуться в топ-30 рейтинга.

В первой десятке, кроме Бельгии, располагаются команды Франции, Бразилии, Англии, Уругвая, Португалии, Хорватии, Испании, Аргентины и Колумбии.

Читайте также:

Квят получил 1 очко после дисквалификации пилотов "Рено"

ФИФА отдала России чемпионат мира по пляжному футболу

19-летний норвежский футболист побил очередной рекорд Лиги чемпионов

Темы футбол евро-2020 рейтинг фифа сборная россии по футболу
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Операционное вмешательство показано при тяжелой форме язвенного колита
Силовые структуры
2 необычные армии, которые всегда побеждали
Новости Украины
Украинский эксперт: Украину загоняют в болото под лед
Новости Все >
Россия поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА
Эксперты: рост пенсионного возраста неизбежен
Эксперты назвали лучшие российские города для осенних экскурсий
Квят получил 1 очко после дисквалификации пилотов "Рено"
Китайские СМИ объяснили причину ненападения США на Россию
ФИФА отдала России чемпионат мира по пляжному футболу
19-летний норвежский футболист побил очередной рекорд Лиги чемпионов
Потенциал Ростовской области высоко оценили на заседании в Госдуме
Футболист "Витесса" обматерил Слуцкого на тренировке
Россия впервые вошла в топ-30 рейтинга Doing Business
Последние материалы
Эксперты: рост пенсионного возраста неизбежен
Эксперты назвали лучшие российские города для осенних экскурсий
Квят получил 1 очко после дисквалификации пилотов "Рено"
Китайские СМИ объяснили причину ненападения США на Россию
ФИФА отдала России чемпионат мира по пляжному футболу
19-летний норвежский футболист побил очередной рекорд Лиги чемпионов
Потенциал Ростовской области высоко оценили на заседании в Госдуме
Футболист "Витесса" обматерил Слуцкого на тренировке
Россия впервые вошла в топ-30 рейтинга Doing Business
Василевский сделал суперсэйв и стал первой звездой дня в НХЛ
Популярное
Новости Украины
Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"

Макрон и Меркель не смогли убедить Путина пойти на встречу в "нормандском формате". Между тем в Донбассе наступает совсем другая политическая реальность.

Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"
Наряд жены Зеленского посчитали неуважением к императору Японии
Соцсети
Наряд жены Зеленского посчитали неуважением к императору Японии
Новости футбола
Вратарь турецкой команды был удален с поля на 11-й секунде матча
Общество
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Соломон Соловьев Тайная формула Романа Абрамовича Соломон Соловьев Любовь Степушова В Чили умирали за справедливость к пенсионерам Любовь Степушова Игорь Буккер Кто есть "ху", или Мемы президентов Игорь Буккер
Комментарии
Конфликт в ТГМУ вышел на международный уровень
Кому выгодна масштабная провокация против Саудовской Аравии
Россия впервые вошла в топ-30 рейтинга Doing Business
Кто победит в войне будущего
Эксперт: соглашение РФ и Турции по Сирии на грани срыва
Конфликт в ТГМУ вышел на международный уровень
Киселёв: Путин думает о преемнике "с утра до вечера"
Путин объяснил, зачем Россия борется с бедностью в других странах
В Сбербанке произошла новая утечка персональных данных клиентов
Россия впервые вошла в топ-30 рейтинга Doing Business
Минфин предлагает сократить доли государства в компаниях до 50%
Лавров рассказал о стыде за страну во время распада СССР
Конфликт в ТГМУ вышел на международный уровень
Украинский эксперт: Украину загоняют в болото под лед
Россия впервые вошла в топ-30 рейтинга Doing Business
СМИ признали превосходство "Арматы" над немецким "Леопардом-2"
Россия впервые за 10 лет начала ввоз европейских ядерных отходов
Врачи спасли 19-летнего молодого человека, проглотившего швейную иглу
Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией
Минфин предлагает сократить доли государства в компаниях до 50%
Западный социолог о конфликтах на постсоветском пространстве
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ