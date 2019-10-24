Квят получил 1 очко после дисквалификации пилотов "Рено"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят вошел в зачетную зону на "Гран-при Японии", несмотря на то, что финишировал 12-м. Это стало возможным после того, как Международная федерация автогонок (FIA) дисквалифицировала гонщиков "Рено" Даниэля Риккьярдо и Нико Хюлькенберга.

Причиной дисквалификации стал протест команды "Рейсинг Поинт". Инженеры опротестовали результаты гонки из-за того, что французская команда использовала систему тормозного баланса. FIA признала систему электронным помощником и исключила "Рено" из протокола.

Теперь на счету Квята 34 очка. Российский пилот делит 12-е место с Хюлькенбергом.

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