Роналду поговорил с Семиным после матча "Ювентус" - "Локомотив"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после игры 3-го тура Лиги чемпионов против "Ювентуса" поговорил с форвардом Криштиану Роанлду. Железнодорожники уступили туринцам со счетом 1:2.

Португалец провел на поле 90 минут, но не отметился результативными действиями.

"Криштиану сказал, что, конечно, нам было тяжело, но мы могли бы побольше раскрываться. А я ответил, что в этом случае нам было бы еще сложнее", - заявил Семин после игры.

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