Российская фигуристка Анна Щербакова была вынуждена удалить сообщение о посещении казино в Лас-Вегасе. Заведение она посетила вместе с хореографом Даниилом Глейхенгаузом после выступления на турнире серии Гран-при Skate Amerika.
Болельщики раскритиковали 15-летнюю спортсменку за поход в казино. По мнению ее подписчиков в Instagram, девушка не может посещать подобные заведения в столь юном возрасте. Кроме того, она нарушила закон США, который запрещает посещение казино в возрасте до 21 года.
Щербакова выиграла соревнования. В произвольной программе она исполнила четверной лутц и каскад из четверного лутца и тройного тулупа.
Читайте также:
RFEF назвала новую дату матча "Барселона" - "Реал"
Чемпионка Паралимпиады Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии
Овечкин встретил кумира и взял у него автограф
Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.