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Щербакова удалила пост о походе в казино Лас-Вегаса

Спорт » Фигурное катание print

Российская фигуристка Анна Щербакова была вынуждена удалить сообщение о посещении казино в Лас-Вегасе. Заведение она посетила вместе с хореографом Даниилом Глейхенгаузом после выступления на турнире серии Гран-при Skate Amerika.

Болельщики раскритиковали 15-летнюю спортсменку за поход в казино. По мнению ее подписчиков в Instagram, девушка не может посещать подобные заведения в столь юном возрасте. Кроме того, она нарушила закон США, который запрещает посещение казино в возрасте до 21 года.

Щербакова выиграла соревнования. В произвольной программе она исполнила четверной лутц и каскад из четверного лутца и тройного тулупа.

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Темы казино анна щербакова фигурное катание серия гран-при (фигурное катание)
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