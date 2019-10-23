Щербакова удалила пост о походе в казино Лас-Вегаса

Российская фигуристка Анна Щербакова была вынуждена удалить сообщение о посещении казино в Лас-Вегасе. Заведение она посетила вместе с хореографом Даниилом Глейхенгаузом после выступления на турнире серии Гран-при Skate Amerika.

Болельщики раскритиковали 15-летнюю спортсменку за поход в казино. По мнению ее подписчиков в Instagram, девушка не может посещать подобные заведения в столь юном возрасте. Кроме того, она нарушила закон США, который запрещает посещение казино в возрасте до 21 года.

Щербакова выиграла соревнования. В произвольной программе она исполнила четверной лутц и каскад из четверного лутца и тройного тулупа.

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