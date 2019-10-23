Чемпионка Паралимпиады Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии

Чемпионка Паралимиады-2012 Марике Верворт в возрасте 40 лет использовала эвтаназию, чтобы уйти из жизни. Женщину мучили постоянные боли из-за неизлечимого мышечного заболевания. В последнее время она могла спать не более десяти минут за ночь.

Бельгийка подписала документы на эвтаназию восемь лет назад. Воспользовалась процедурой она 22 октября, сообщает The Guardian.

"Если бы у меня на руках не было разрешения на эвтаназию, то думаю, что я бы уже покончила жизнь самоубийством. Если бы эвтаназия была легализована в каждой стране, то было бы меньше самоубийств", - говорила Верворт ранее.

Верворт выступала в гонках на колясках. Она выиграла четыре медали на Олимпийских играх 2012 и 2016 года.

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