Бывший канадский хоккеист Теорен Флери рассказал о встрече в Калгари с форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным. Канадец является кумиром детства россиянина, который давно превзошел его бомбардирское достижение.
Флери выступал за "Калгари", "Колорадо", "Рейнджерс" и "Чикаго". В НХЛ на его счету 1084 матча и 1088 (455+633) очка. Фотография канадца и капитана "Кэпиталз" опубликована в Instagram.
"На стадионе утром узнал, что Ови - мой большой поклонник. Он сказал, что желтые шнурки на коньках и тонированный визор он использует из-за меня. Я тоже носил их в свое время. Он попросил у меня автограф на клюшке. Прекрасное утро", - написал Флери.
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