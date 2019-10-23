Королевская испанская федерация футбола (RFEF) перенесла матч "Барселона" - "Реал" на 18 декабря. Игра должна была состояться 26 октября на "Камп Ноу", но была отменена из-за протестов в Каталонии.
Акции протеста начались в регионе 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам Каталонии, которые организовали референдум он независимости в 2017 году.
Девять человек получили сроки от 9 до 13 лет, что вызвало возмущение у их сторонников. Участники акций протеста перекрывают дороги, железнодорожные пути и устраивают беспорядки с полицией.
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