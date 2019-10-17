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Футболист в Голландии выпил пиво из брошенного в него стакана

Спорт » Командные виды » Футбол print

Английский футболист Шейон Харрисон, выступающий за голландский "Алмере Сити", попал в хит-парад лучших моментов недели. Но не из-за своей хорошей игры, а курьезной ситуации, случившейся во время матча против "Гоу Эхед Иглс".


Футбол и пиво.

Харрисон забил гол в ворота хозяев поля и побежал к своим болельщикам праздновать. Рядом с трибуной фанатов "Алмере Сити" сидели поклонники "Иглс". Один из фанатов соперника бросил в Шейна пластиковый стакан с пивом.

Англичанин не стал возмущаться, а просто словил брошенный стакан, выпил из него пиво и кинул его обратно болельщикам.

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