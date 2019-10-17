Российская биатлонистка Сабитова сменила спортивное гражданство

Биатлонистка Аделина Сабитова отказалась от выступлений за сборную России. Теперь россиянка будет представлять команду Белоруссии, сообщает ТАСС.

22-летняя Сабитова не смогла пробиться в основу сборной России. Она никогда не выступала на международных стартах. На чемпионате России-2019 спортсменка заняла 44-е место в спринте.

Ранее сообщалось, что призер чемпионатов мира Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство. После утверждения со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) россиянка будет выступать за сборную Словении.

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