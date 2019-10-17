Дзюба опубликовал странное видео со своим бюстом

Болельщики "Зенита" вручили Артему Дзюбе его бюст. Преданные поклонники форварда сделали скульптуру из картона. После получения подарка футболист опубликовал в Instagram несколько странное видео.



Дзюба гладит свой бюст.

На нем Дзюба гладит собственную голову, а затем переключается на бюст. Никаких комментариев от форварда по этому поводу нет. Возможно, он предлагает оценить схожесть бюста.

Сегодня Дзюба вместе с "Зенитом" начал подготовку к матчу против "Ростова". Перед этим форвард провел два матча в составе сборной России, в которых забил три гола.

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