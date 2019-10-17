"Барселона" не согласилась на перенос матча с "Реалом" в Мадрид

"Барселона" выступила против переноса матча 10-го тура чемпионата Испании против "Реала" из Каталонии в Мадрид. Руководители клуба послали в лигу письмо со своим ответом, сообщает Mundo Deportivo.

Вместе с тем, каталонцы согласны на перенос матча на 18 декабря. Решение по этому вопросу будет вынесено в ближайшее время.

Испанская федерация попросила "Барсу" и "Реал" перенести матч в Мадрид из-за беспорядков в Каталонии. Игра в Барселоне была намечена на 26 октября.

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