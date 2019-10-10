Сборная Бельгии первой вышла на Евро-2020

Сборная Бельгии стала первой командой, которая оформила выход на Евро-2020. В седьмом туре бельгийцы победили сборную Сан-Марино со счетом 9:0, набрали 21 очко. Команда гарантировано займет одно из двух первых мест в группе I.

Бельгия будет в шестой раз принимать участие в чемпионате Европы. Ранее команда дважды не смогла преодолеть групповой этап Евро, один раз вышла в четвертьфинал, еще раз дошла до полуфинала. В 1980 году Бельгия пробилась в финал, где уступила Германии.

Евро-2020 впервые пройдет в 12 разных странах. Одним из городов-организаторов станет Санкт-Петербург, где состоятся матчи группового этапа и четвертьфинал.

Сборная России выступает в группе с Бельгие. Команда набрала 18 очков. Ближайшего конкурента - Кипр - россияне опережают на 8 баллов. Если команда Черчесова в воскресенье не проиграет в Никосии, то выйдет на Евро-2020.

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