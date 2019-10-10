Полузащитник сборной России Магомед Оздоев забил второй мяч команды в ворота Шотландии. Гол случился спустя три минуты после первого в исполнении Артема Дзюбы. Оздоев подобрал мяч за пределами штрафной и мощно пробил издали в угол -2:0.
Россия в случае победы наберет 18 очков. Команда может оформить выход на Евро-2020 в следующей игре с Кипром.
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