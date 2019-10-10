Сборная России разгромила Шотландию в "Лужниках"

Сборная России обыграла Шотландию со счетом 4:0 в рамках отборочного турнира Евро-2020. Игра состоялась в "Лужниках". Дубль в этой встрече сделал Артем Дзюба, еще по одному голу забили Магомед Оздоев и Александр Головин.



Россия - Шотландия - 4:0. Гол Александра Головина.

Сборная России набрала 18 очков в отборочном турнире. Команда одержала шестую победу подряд.

Россияне занимают второе место в своей группе. Лидирует сборная Бельгии с 21-м очком. Для выхода в финальную часть команде Станислава Черчесова в воскресенье достаточно не проиграть на выезде Кипру.

Первые три гола сборной России:

Дзюба открыл счет в матче Россия - Шотландия

Оздоев мощным ударом вколотил мяч в ворота Шотландии

Дзюба сделал дубль в матче с Шотландией