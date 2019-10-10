Дзюба сделал дубль в матче с Шотландией

Нападающий сборной России Артем Дзюба на 70-й минуте забил второй гол в матче против Шотландии. Форвард грудью принял мяч после скидки Марио Фернандеса и с нескольких метров отправил его в ворота. Дзюба сделал счет в этой встрече 3:0.



Россия - Шотландия - 3:0. Дубль Дзюбы

Для Дзюбы это восьмой гол в отборочном турнире Евро-2020. Форвард забил 23-й мяч в составе сборной, обойдя по этому показателю Романа Павлюченко.

Россия в случае победы наберет 18 очков. Команда может оформить выход на Евро-2020 в следующей игре с Кипром.

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