Дзюба открыл счет в матче Россия - Шотландия

Сборная России открыла счет в матче с Шотландией на 57-й минуте. Гол после подачи Александра Головина с углового забил нападающий Артем Дзюба.



Россия - Шотландия - 1:0. Гол Дзюбы

Для Дзюбы это седьмой гол в отборочном турнире Евро-2020. Форвард забил 22-й мяч в составе сборной, обойдя по этому показателю Романа Павлюченко.

Россия в случае победы наберет 18 очков. Команда может оформить выход на Евро-2020 в следующей игре с Кипром.

Читайте также:

Путин рассказал, как ему сломали нос на боксе

Россияне разгромили шотландцев перед матчем сборных

Хоккеист Наместников за 6 дней в "Рейнджерс" получил $104 тыс.