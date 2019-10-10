Сборная России открыла счет в матче с Шотландией на 57-й минуте. Гол после подачи Александра Головина с углового забил нападающий Артем Дзюба.
Для Дзюбы это седьмой гол в отборочном турнире Евро-2020. Форвард забил 22-й мяч в составе сборной, обойдя по этому показателю Романа Павлюченко.
Россия в случае победы наберет 18 очков. Команда может оформить выход на Евро-2020 в следующей игре с Кипром.
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