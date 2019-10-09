Губерниев положил ноги на стол Урганту

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев побывал в гостях у передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале. Журналист удивил даже Ивана Урганта, положив тому ноги на стол.



Губерниев в гостях у Урганта.

В воскресенье Губерниев отметил 45-летний юбилей. На прошлой неделе журналисты получил две премии ТЭФИ в категориях "Лучший спортивный комментатор" и "Лучший ведущий информационной программы".

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