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Деннис Родман предложил НБА помощь в решении конфликта с Китаем

Спорт » Командные виды » Баскетбол print

Бывший баскетболист НБА Деннис Родман предложил организации помощь в решении конфликта с Китаем. Спортсмен обратился к комиссару организации Адаму Сильверу.

Родман известен не только своими баскетбольными успехами, но и отношениями с КНДР. Американец неоднократно посещал Пхеньян и лично знаком с Ким Чен Ыном.

"Комиссар Сильвер! Я кое-что знаю о дипломатии и отношениях с другими странами. Забронируй мне билет в Шанхай", - написал Родман в Twitter.

Ранее Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с НБА. Китайские телеканалы приостановили показ предсезонных матчей. Из-за этого клубы уже потеряли часть прибыли.

К конфликту привел твит генерального менеджера "Хьюстона", который поддержал протесты в Гонконге.

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Темы нба китай гонконг баскетбол деннис родман
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