Менеджер Усика заблокировал бой с Устиновым

Владимир Хрюнов, промоутер боксера Александра Устинова рассказал о том, почему украинец Александр Усик не согласился на бой с россиянином. Переговоры о проведении поединка заблокировал менеджера украинца Александр Красюк.

По его словам, компания Matchroom, которая организовывала бой Усика в США, предложила Устинова после того, как появилась информация о положительной допинг-пробе Тайрона Спонга. Сам боксер был согласен на поединок, но Красюк выступил категорически против. В итоге Усик проведет бой с американцем Чаззом Уизерспуном.

Отметим, Красюк - генеральный директор компании К2 Promotion, владельцами которой являются братья Кличко.

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