В Хамовниках перекроют движение на время матча Россия - Шотландия

В Москве ограничат движение на нескольких участках в Хамовниках. Ограничение связано с проведением матча отборочного турнира Евро-2020 между Россией и Шотландией. С 22.00 10 октября будут перекрыты следующие участки:

Проектируемый проезд № 2309 (на участке от Усачевой улицы до улицы Доватора)

улицу Доватора (на участке от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы)

улицу 10-летия Октября (на участке от Усачевой улицы до улицы Доватора)

3-ю Фрунзенскую улицу (от улицы Доватора до улицы Ефремова)

улицу Ефремова (от 3-й Фрунзенской до Трубецкой улицы)

Трубецкую улицую (на участке от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта)

переулок Хользунова (на участке от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта)

дублер Комсомольского проспекта (на участке от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 на Комсомольском проспекте).

Также пресс-служба РФС сообщает, что с 6.00 10 октября на этих участках нельзя будет парковать автомобили.

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