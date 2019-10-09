В Хамовниках перекроют движение на время матча Россия - Шотландия

В Москве ограничат движение на нескольких участках в Хамовниках. Ограничение связано с проведением матча отборочного турнира Евро-2020 между Россией и Шотландией. С 22.00 10 октября будут перекрыты следующие участки:
Также пресс-служба РФС сообщает, что с 6.00 10 октября на этих участках нельзя будет парковать автомобили.
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