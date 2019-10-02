Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Победа "Зенита" над "Бенфикой" (3:1) в Лиге чемпионов позволила России увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА. На этой неделе российские клубы уже набрали 2 очка в общую копилку, а наши соперники еще нет.

На счету России рейтинг 43,549, в активе Португалии - 42,849. Соперникам необходимо в четверг набрать на 3,5 очка (3,5/5 = 0,7) больше, чтобы догнать нашу страну.

На этой неделе в Лиге Европы ЦСКА на своем поле примет "Эспаньол", а "Краснодар" - "Хетафе". У португальских команд такие игры: "Фейеноорд" (Голландия) - "Порту", "Спортинг" - ЛАСК (Австрия), "Брага" - "Слован" (Словакия) и "Гимарайнш" - "Айнтрахт" (Германия).

Напомним, Россия и Португалия ведут борьбу за шестое место в таблице. Эта позиция дает стране дополнительное место в групповом этапе Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне в еврокубках стартовали 6 российских клубов и 5 португальских.

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