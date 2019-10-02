"Зенит" уверенно обыграл "Бенфику" и возглавил группу ЛЧ

"Зенит" победил "Бенфику" во втором туре группового турнира Лиги чемпионов. Встреча состоялась на "Газпром-Арене" и завершилась со счетом 3:1.



Гол Дзюбы в ворота Бенфики

В середине первого тайма Артем Дзюба открыл счет после передачи Магомеда Оздоева. На 70-й минуте Вячеслав Караваев сделал хороший проход по флангу и отдал пас в центр штрафной. Рубен Диас отправил мяч в собственные ворота. Спустя 8 минут форвард питерцев Сердар Азмун забил третий гол команды.

В составе лиссабонской команды точным дальним ударом в верхний угол ответил нападающий Рубен Де Томас.

Питерская команда возглавила турнирную таблицу своей группы с 4-мя очками. Второе место занимает "Лион" (4 очка), третьим идет "Лейпциг" (3), четвертой - "Бенфика" (0).

В следующем туре "Зенит" сыграет на выезде с немецкой командой. Игра состоится 23 октября.

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