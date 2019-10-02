Дубль Суареса принес "Барселоне" волевую победу над "Интером" в ЛЧ

"Барселона" на своем поле обыграла "Интер" во втором туре группового турнира Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1. Первый гол забили гости на 3-й минуте - отличился Латуаро Мартинес. Каталонцы не могли отыграться почти час, но затем Луис Суарес сделал красивый дубль.



Дубль Луиса Суареса в ворота "Интера".

"Барса" вместе с дортмундской "Боруссией" возглавляет группу. На счету обоих команд по 4 очка. У "Интера" и пражской "Славии" по 1 пункту.

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