Шубенков в четвертый раз подряд стал призером ЧМ по легкой атлетике

Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира-2019 в Дохе. В финале дистанцию 110 метров с барьерами он преодолел за 13,15 секунды.

Первое место занял американец Грант Холлоуэй, показавший время 13,10. Бронзу завоевал француз Паскаль Мартино-Лагард с результатом 13,18 секунды.

Шубенков завоевал медаль на четвертом чемпионате мира подряд. В Москве в 2013 году он финишировал третьим, в Пекине-2015 завоевал золото, а два года назад в Лондоне серебро.

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