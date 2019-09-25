Российская фигуристка Анна Тарусина объявила о завершении профессиональной карьеры. Ранее она заявила в Instagram, что не выступит в этом сезоне. Сегодня тренер спортсменки Сергей Давыдов сообщил, что она точно решила более не выступать.
"Мне она сообщила, что вообще больше не хочет заниматься и таково ее решение. Ее мотивы - тяжело, терпеть больше не может, нужно соблюдать вечную диету. Закончила ли карьеру? Думаю, что такая формулировка верна", - заявил Давыдов в комментарии "РИА Новости".
В прошлом сезоне Тарусина заняла 5-е место на юниорском первенстве. Также она заняла 8-е место на взрослом чемпионате России.
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