Дмитрий Тарасов поблагодарил московское "Динамо" за приют

Футболист Дмитрий Тарасов недавно расторгнул контракт с "Локомотивом" и пока находится без клуба. Полузащитник сообщил, что находится в расположении "Динмо". Правда, пока неизвестно, подпишут ли бело-голубые с ним контракт.

Тарасов рассказал о том, что уже неделю тренируется с "Динамо" и поблагодарил руководство клуба за возможность работать.

"Я оказался в сложной ситуации, но спасибо огромное руководству клуба, тренеру Дмитрию Хохлову, спортивному директору Роману Орещуку за то, что откликнулись, за то, что приняли меня как дома, и за возможность до зимы работать с командой", - приводит "СтарХит" слова Тарасова.

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