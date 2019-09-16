Болельщики восхищены новым купальником пловчихи Ефимовой

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в Instagram фотографию в новом купальнике. Снимок вызвал восторг болельщиков. Пользователи соцсети восхищены красотой спортсменки.

"Жаль, в таком нельзя на соревнования", - написал один из фанатов в комментариях.

Напомним, в пятницу в США разгорелся скандал из-за дисквалификации 17-летней пловчихи. Девушка на соревнованиях на Аляске выступала в купальнике, который ей пришлось подвернуть. Судьи посчитали, что спортсменка нарочно оголила ягодицы и лишили ее победы на 100-метровке кролем. После возмущений спортивного сообщества дисквалификация была отменена.

Ефимова является шестикратной чемпионкой мира. В этом году на ЧМ в Кванджу спортсменка выиграла золото, серебро и бронзу на дистанциях в брассе.

Фото: instagram.com

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