Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в Instagram фотографию в новом купальнике. Снимок вызвал восторг болельщиков. Пользователи соцсети восхищены красотой спортсменки.
"Жаль, в таком нельзя на соревнования", - написал один из фанатов в комментариях.
Напомним, в пятницу в США разгорелся скандал из-за дисквалификации 17-летней пловчихи. Девушка на соревнованиях на Аляске выступала в купальнике, который ей пришлось подвернуть. Судьи посчитали, что спортсменка нарочно оголила ягодицы и лишили ее победы на 100-метровке кролем. После возмущений спортивного сообщества дисквалификация была отменена.
Ефимова является шестикратной чемпионкой мира. В этом году на ЧМ в Кванджу спортсменка выиграла золото, серебро и бронзу на дистанциях в брассе.
Фото: instagram.com
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