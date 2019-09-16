Депутат Верховной Рады стал чемпионом мира по борьбе

Украинский борец Жан Беленюк выиграл соревнования в категории до 87 кг на чемпионате мира в Нур-Султане. В финале он победил венгра Виктора Лоринца.

Для Беленюка это второе золото чемпионатов мира. Ранее он завоевал медаль высшей пробы в Лас-Вегасе в 2015 году. Также на счету борца греко-римского стиля серебро Олимпиады-2016 и три золота чемпионатов Европы.

Беленюк является депутатом Верховной Рады. Он представляет пропрезидентскую партию "Слуга народа". На выборах борец был десятым номером в партийном списке.

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