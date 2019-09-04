Сборная России отправилась на матч отбора Евро-2020 в Глазго

Сборная России самолетом отправилась на отборочный матч Евро-2020 в Глазго. 6 сентября команда сыграет против Шотландии. Матч состоится на стадионе "Хэмпден Парк" и начнется в 21.45.
Команда сегодня на базе в Новогорске провела третью тренировку. Подопечные Станислава Черчесова занимались в полном составе. Среди футболистов нет травмированных, все 26 футболистов отправились на игру с Шотландией.
После встречи с Шотландией россияне отправятся на матч с Казахстаном. Игра состоится в Калининграде 9 сентября.
Фото: пресс-служба сборной России
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