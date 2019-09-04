Одна из сетей американских супермаркетов выпустила специальную серию хлопьев. Продукт называется Ovi O's, на пачках использовано изображение хоккеиста "Вашингтона" Александра Овечкина.
В продажу хлопья поступят 17 сентября, в день рождения российского форварда. Одна коробка продукта будет стоить 2,69 доллара. Также покупатели получат возможность сыграть в игру дополненной реальности в Snapchat.
Часть средств от реализации хлопьев будет направлена в Мэриленд, в детский онкологический центр.
"Для меня большая честь помочь детскому фонду по борьбе с раком в округе Колумбия", - заявил Овечкин.
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