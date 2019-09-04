Два немецких болельщика пришли на матч с неонацистскими знаками

В Германии разгорается скандал из-за двух болельщиков дрезденского "Динамо", которые использовали неонацистские символы. Во время игры против "Санкт-Паули" на трибунах заметили фанатов, которые были одеты в футболки с надписью "Отдел по безопасности немецкого народа".

В клубе "Динамо" заявили, что обязательно разберутся с инцидентом. Также в команде пообещали никогда не пускать на стадион этих людей.

"Мы ошеломлены, потому что эти два человека сильно навредили нашему клубу. Они никогда не будут посещать матчи "Динамо" Дрезден. Мы также рассматриваем дальнейшие юридические шаги по этому вопросу", - приводит Bild заявление клуба.

Фото: Bild

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