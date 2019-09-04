"Спартак" возложил цветы к мемориалу погибшим хоккеистам "Локомотива"

Хоккеисты и тренеры московского "Спартака" возложили цветы к мемориалу погибшей команде ярославского "Локомотива". Сегодня красно-белые сыграют в Ярославле в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

"В наших сердцах все ребята по-прежнему живы", - говорится в сообщении "Спартака".

Трагедия с ярославским "Локо" произошла 7 сентября 2011 года. В результате ошибки экипажа в 900 метрах от аэропорта рухнул самолет Як-42. Погибли 44 человека - 8 членов экипажа и 36 членов клуба из Ярославля.

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