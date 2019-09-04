Тренер и отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап сообщил о том, что его сын получит хороший гонорар за бой с американцем Дастином Порье. Сумма будет в три раза выше, чем за поединок с Конором Макгрегором.
В октябре 2018 года Хабиб получил 2 млн долларов за бой с ирландцем, что в мире смешанных единоборств считается крупной суммой. Большая часть гонорара была заработана на продаже платных трансляций.
Бой россиянина и американца пройдет в Абу-Даби 7 сентября. На кону будет стоять чемпионский пояс UFC в легком весе.
"Мы деремся не за мелочь, мы знаем себе цену. Это [$2 млн] маловато для нас, потому что мы сейчас лучшие. Когда выйдем в зал, увидите, как встретят Порье, и как - Хабиба", - заявил Абдулманап для ТАСС.
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