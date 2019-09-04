"Бавария" в прошлом сезоне получила рекордную прибыль. Доход клуба составил 750 млн евро. Такой результат - следствие больших отчислений от спонсоров, продаже ТВ-прав и доходов от продаж на домашнем стадионе.
Чистая прибыль "Баварии" составила 52,5 млн евро. Это так же рекордный для "Баварии" показатель, который на 78 процентов выше, чем в предыдущий период.
В прошлом сезоне "Бавария" выиграла чемпионский титул. Также на счету мюнхенского клуба победа в Кубке Германии и Суперкубке. Команда дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступила "Ливерпулю".
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