Олимпийская чемпионка Хоркина ждет второго ребенка

Олимпийская чемпионка по Светлана Хоркина ждет ребенка. Бывшая спортсменка побывала на премьер фильма Валерия Тодоровского "Одесса". Журналисты "Комсомольской правды" заметили гимнастку с округлившимся животом.

У Хоркиной есть сын, которому 14 лет. Сейчас спортсменка состоит в отношениях с Олегом Кочневым. Пара поженилась восемь лет назад.

Хоркина завоевала два олимпийских золота в упражнениях на брусьях - в 1996 и 2000 году. Также на ее счета четыре серебра и одна бронза.

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