Волейбольный клуб "Зенит" объявил о том, что команду возглавил финский специалист Туомас Саммелвуо. Ранее тренер покинул "Кузбасс", который привел к чемпионскому титулу.
Также Саммелвуо работает с мужской сборной России. В этом сезоне команда выиграла Лигу наций и квалификацию на Олимпиаду-2020 в Токио.
Финн завершил карьеру волейболиста в 2012 году. В России он играл за новосибирский "Локомотив". В 2013 году возглавил сборную Финляндии, а в 2016 году - "Кузбасс".
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