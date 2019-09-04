Главный тренер сборной России возглавил питерский "Зенит"

Волейбольный клуб "Зенит" объявил о том, что команду возглавил финский специалист Туомас Саммелвуо. Ранее тренер покинул "Кузбасс", который привел к чемпионскому титулу.

Также Саммелвуо работает с мужской сборной России. В этом сезоне команда выиграла Лигу наций и квалификацию на Олимпиаду-2020 в Токио.

Финн завершил карьеру волейболиста в 2012 году. В России он играл за новосибирский "Локомотив". В 2013 году возглавил сборную Финляндии, а в 2016 году - "Кузбасс".

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