Сборная России работает в полном составе перед вылетом в Глазго

Сборная России на базе в Новогорске проводит третью тренировку во время сборов. Это занятие станет заключительным перед вылетом команды в Глазго. Подопечные Станислава Черчесова занимаются в полном составе. Среди футболистов нет травмированных, все 26 футболистов отправятся на игру с Шотландией.

Матч против британцев состоится 6 сентября на стадионе "Хэмден Парк". Начало игры назначено на 21.45.

После встречи с Шотландией россияне отправятся на матч с Казахстаном. Игра состоится в Калининграде 9 сентября.

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