Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка России

В среду, 4 сентября состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России. С этой стадии турнира в борьбу вступают команды премьер-лиги, которые проведут матчи на выезде. Игры запланированы на 25 и 26 сентября.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка России

"Енисей" (Красноярск) - "Зенит" (Санкт-Петербург)

"Алания" (Владикавказ) - ЦСКА (Москва)

"Балтика" (Калининград) - "Локомотив" (Москва)

"Нижний Новгород" - "Краснодар"

"Торпедо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара)

"Шинник" (Ярославль) - "Сочи"

"Чайка" (Песчанокопское) - "Уфа"

"Томь" (Томск) - "Тамбов"

КАМАЗ (Набережные Челны) - "Спартак" (Москва)

"СКА-Хабаровск" - "Ахмат" (Грозный)

"Факел" (Воронеж) - "Арсенал" (Тула)

"Чертаново" (Москва) - "Оренбург"

"Мордовия" (Саранск) - "Ростов" (Ростов-на-Дону)

"Луч" (Владивосток) - "Динамо" (Москва)

"Черноморец" (Новороссийск) - "Урал" (Екатеринбург)

"Химки" (Московская область) - "Рубин" (Казань)