Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open, обыграв швейцарца Стэна Вавринку. Игра завершилась в четырех сетах - 7:6, 6:3, 3:6, 6:1. В полуфинале россиянин сыграет с болгарином Григором Димитровым, который в пяти сетах победил другого швейцарца Роджера Федерера - 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2.
Матч между Медведевым и Димитровым состоится в пятницу, 6 сентября. Начало игры запланировано на 23.00 по московскому времени.
На старте US Open Медведев занимал пятое место в рейтинге АТР, Димитров был 78-м. Ранее теннисисты встречались между собой дважды. Счет пока равный - 1:1.
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