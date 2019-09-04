Нурмагомедов должен сбросить 6 кг до пятницы

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов должен сбросить 6 кг до взвешивания перед боем против американца Дастина Порье. Процедура состоится в пятницу в Абу-Даби.

Во вторник вечером Хабиб показал вес 76 кг. Предельно допустимая норма для легкой весjвой категории в UFC - 70 кг. В команде россиянина рассчитывают, что избавиться от лишнего веса получится за четыре тренировки, сообщает ТАСС.

Отметим, у Нурмагомедова уже были проблемы со сгонкой веса. Его бой против Тони Фергюсона был отменен из-за того, что Хабиб попал в больницу. Причиной болезни россиянина стал резкий сброс веса перед боем, чтобы попасть в весовую категорию.

В том случае, если один из спортсменов не попадет в вес, бой отменен не будет. Но в таком случае этот боец не будет претендовать на пояс в легком весе.

Читайте также:

Медведев в полуфинале US Open сыграет с Димитровым

Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка России

"Покойся с миром". Реакция биатлонного мира на смерть Ханеволда