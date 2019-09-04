Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов должен сбросить 6 кг до взвешивания перед боем против американца Дастина Порье. Процедура состоится в пятницу в Абу-Даби.
Во вторник вечером Хабиб показал вес 76 кг. Предельно допустимая норма для легкой весjвой категории в UFC - 70 кг. В команде россиянина рассчитывают, что избавиться от лишнего веса получится за четыре тренировки, сообщает ТАСС.
Отметим, у Нурмагомедова уже были проблемы со сгонкой веса. Его бой против Тони Фергюсона был отменен из-за того, что Хабиб попал в больницу. Причиной болезни россиянина стал резкий сброс веса перед боем, чтобы попасть в весовую категорию.
В том случае, если один из спортсменов не попадет в вес, бой отменен не будет. Но в таком случае этот боец не будет претендовать на пояс в легком весе.
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