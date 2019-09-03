Бывший футболист "Рубина" Денис Ткачук выиграл у казанцев иск в Спортивном арбитражном суде Лозанны. Игрок потребовал от клуба компенсацию в размере 40 тыс. долларов за сезон-2016/17. Ранее вердикт в пользу полузащитника принял РФС, сообщает "Спорт-Экспресс".
В сезоне-2016/17 Ткачук провел 22 матча в премьер-лиге, забив 2 гола, а еще две игры - в Кубке России. В течение первой половины сезона клуб выплачивал премиальные в соответствии с документами, хоть и делал это с задержками. После смены руководства выплаты прекратились: клуб воспользовался "уловкой" в положении, где указано, что конкретная сумма бонусов за каждый матч устанавливается решением генерального директора.
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